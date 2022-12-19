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Общество
19 декабря 2022  10:41

С января по ноябрь Казанский Кремль посетили 3,5 млн туристов

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За 11 месяцев 2022 года гостями Казанского Кремля стали 3,5 млн туристов со всей страны. Показатель вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на XIX сессии Казгордумы сообщила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Главную  достопримечательность  города  – Казанский  Кремль  – с  января  по ноябрь  посетило  3,5  млн  туристов.  В  аналогичном  периоде  2021  года это были  2,8  млн человек.  Таким  образом,  сейчас  мы  можем  говорить  о  25%  приросте туристического потока в этом году», – подчеркнула Санникова. 

Она добавила, что в 2022 году больше всего туристов приезжало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми и ряда других городов страны. 

Ранее она сообщила, что загрузка казанских отелей в этом году в среднем составила 67%, в праздничные дни показатель доходил до 95%.

#сессия казгордумы #развитие туризма #музей-заповедник Казанский Кремль
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