С января по ноябрь Казанский Кремль посетили 3,5 млн туристов

За 11 месяцев 2022 года гостями Казанского Кремля стали 3,5 млн туристов со всей страны. Показатель вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на XIX сессии Казгордумы сообщила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Главную достопримечательность города – Казанский Кремль – с января по ноябрь посетило 3,5 млн туристов. В аналогичном периоде 2021 года это были 2,8 млн человек. Таким образом, сейчас мы можем говорить о 25% приросте туристического потока в этом году», – подчеркнула Санникова.

Она добавила, что в 2022 году больше всего туристов приезжало из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Владимира, Челябинска, Перми и ряда других городов страны.

Ранее она сообщила, что загрузка казанских отелей в этом году в среднем составила 67%, в праздничные дни показатель доходил до 95%.