Средняя загрузка отелей Казани за 10 месяцев составила 67%

По итогам прошедших 10 месяцев 2022 года средний уровень загрузки казанских отелей составил 67%. В период отдельных праздников показатель достигал отметки в 95%. Об этом на XIX сессии Казгордумы сообщила глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

Она отметила, что на сегодняшний день развитию внутреннего туризма уделяется самое пристальное внимание со стороны федеральных властей. Благодаря мерам поддержки отрасль гостеприимства смогла сохранить положительную тенденцию в развитии отечественного туризма и стала заметной частью в секторе экономики государства.

«Это подтверждается статистическими данными. Гостиничный фонд города на сегодняшний день составляет 229 объектов, включая хостелы. Номерной фонд Казани составляет 8,1 тыс. номеров. За 10 месяцев 2022 года средняя загрузка отелей составила 67%, при этом самый большой процент среднемесячной загрузки 86% составил в летние месяцы. В отдельные праздничные даты загрузка отелей Казани достигала 95%», – рассказала Санникова.

По ее словам, основными точками притяжения туристов в татарстанской столице остаются Казанский Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, аквапарк, а также многочисленные музеи города.

