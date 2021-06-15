С выступления хора Таминдаровой на дебаркадере в Свияжске сняли видеоклип

С выступления Государственного камерного хора РТ под руководством заслуженного деятеля искусств Миляуши Таминдаровой на дебаркадере острова-града Свияжск сняли видеоклип. Событие на водном объекте, недавно переданном музею-заповеднику, с участием знаменитых личностей республики состоялось впервые.

«Само выступление и видео получилось очень зрелищным, до мурашек, и привело в восторг всех посетителей острова», — поделились с ИА «Татар-информ» в пресс-службе музея-заповедника.

Прозвучали народные и авторские песни в переложении для камерного хора — среди них «Ах ты степь широкая», «Конь», «От Волги до Енисея» и другие. Клип был записан на одну песню «Ах ты степь широкая».

«В общей сложности прозвучало пять композиций, концерт смогли послушать все посетители Свияжской набережной, которые уютно усаживались на импровизированные трибуны — газон перед дебаркадером», — отметил источник.

После услышанного и увиденного зрители делились впечатлениями в социальных сетях: «Очень интересно, даже завораживает!», «Потрясающе, столько эмоций даже через видео. Представляю, каково там вживую это слышать и видеть», «Случайно проходили там, это очень здорово!», «До мурашек и сама картинка и песня. Шикарная идея петь на дебаркадере. Очень пронзительно! Спасибо!» — написали пользователи Сети.

Также в рамках концерта духовной музыки «Музыка веры», на площадке под открытым небом перед Музеем истории Свияжска прозвучала камерная музыка в исполнении Государственного струнного квартета РТ. Большой концерт состоялся в соборе иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Он включал выступления хоровых коллективов Казани: Государственного камерного хора РТ, камерного хора «Преображение» под руководством Николая Беляева и Хора Благовещенского кафедрального собора под управлением регента Марины Литвиненко.

Организаторами выступления выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Государственный Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск».