На фоне визита Пелоси на Тайвань США подняли 13 военных самолетов

С американской военной базы Кадена, расположенной на японской Окинаве днем поднялись в воздух пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15. Это связано с визитом спикера палаты США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает РИА Новости.

Мнистерство обороны Японии ранее заявило о том, что на американскую базу на Окинаве с других баз прилетели 22 самолета – заправщика КС135.

Напомним, Китай в ответ на заявление о возможном визите Пелоси пообещал принять решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Сама спикер никаких комментариев по поводу этой поездки не давала, сославшись на требования безопасности.

2 августа в СМИ появилась информация о том, что самолет в котором предположительно находилась Пелоси повернул в сторону Тайваня.