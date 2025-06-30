Рустам Минниханов: «Модель Татарстана» может быть интересна миру и исламским странам»

20 лет исполнилось с момента присоединения России к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя. Пресс-служба Раиса Татарстана опубликовала интервью с руководителем республики и Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустамом Миннихановым.





Рустам Минниханов: «Сегодня с партнерами из мусульманских стран реализуются совместные экономические проекты, развивается транспортная инфраструктура»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отношения с исламским миром – в числе приоритетов внешней политики России»

– 30 июня 2025 года отмечается 20-летие присоединения Российской Федерации к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя. Что изменилось в отношениях России и исламского мира за эти два десятилетия? Что этот статус дал нашей стране?

– В 2003 году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на саммите глав государств и правительств Организации Исламская конференция (в 2011 году переименована в Организацию исламского сотрудничества, – прим. пресс-службы Раиса РТ) в Малайзии заявил о намерении нашей страны присоединиться к этой международной организации. В июне 2005 года Россия получила официальный статус страны-наблюдателя в ОИС, в состав которой входят 57 мусульманских государств.

Учитывая происходящие изменения в мире и тот факт, что в нашей многонациональной стране проживает свыше 20 миллионов мусульман, а ислам является важной частью многоконфессионального российского общества, этот шаг является вполне логичным и актуальным.

С этого времени отношения между Россией и странами – членами организации стали более конструктивными, приобрели целостный и многосторонний характер. Наша страна получила возможность участвовать в обсуждении вопросов, касающихся мусульманского мира, что способствовало укреплению диалога и взаимопонимания. Расширились сферы совместной работы в области безопасности, борьбы с терроризмом, экономики, гуманитарных инициатив, культурных обменов, межрелигиозного диалога и др. Это повысило международный авторитет России среди мусульманских государств, укрепило ее позиции как посредника и партнера, позволило использовать платформу ОИС для продвижения интересов нашей страны, открыло новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня с партнерами из мусульманских стран реализуются совместные экономические проекты, развивается транспортная инфраструктура, осуществляется взаимодействие в области энергетики, промышленности, финансово-банковской сфере, инвестициях и др. Только за последние четыре года товарооборот между Россией и государствами ОИС увеличился на 44%, а число туристов выросло в 2,5 раза.

В 2009 году Российская Федерация открыла постоянное представительство при ОИС в Джидде (Саудовская Аравия). Его первым руководителем стал выходец из Татарстана. В рамках ОИС наша страна участвует во многих совместных мероприятиях, форумах и конференциях, что способствует развитию и укреплению межгосударственных связей, а отношения с исламским миром находятся в числе приоритетов внешней политики России.

«В прошлом году по поручению руководства страны я имел честь возглавить российскую делегацию на саммите ОИС в Гамбии» Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром»

– Какую роль в присоединении России к ОИС сыграл Татарстан? Как республика использовала свой опыт межрелигиозного согласия для укрепления связей России с исламским миром?

– Республика Татарстан активно развивает международное и внешнеэкономическое сотрудничество в рамках единой внешнеполитической линии Российской Федерации. В 1990-е годы, после распада Советского Союза наша республика, являясь одним из промышленно развитых российских регионов, стала искать новые рынки сбыта за рубежом, приступила к работе по привлечению передовых иностранных технологий и инвестиций, развитию торгово-экономических, научно-технических и культурных связей. Учитывая, что исторически на территории республики проживало большое количество мусульман, а Волжская Булгария приняла ислам в 922 году в качестве официальной государственной религии, вполне естественно, что компании и организации из мусульманских стран стали одними из наших важных партнеров.

При посещении иностранных государств и организации визитов в Татарстан появилось понимание, что богатый опыт республики в сфере межнационального и межрелигиозного согласия, который получил название «модель Татарстана», может быть интересен миру, в том числе исламским странам. Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности.

В этом плане наша республика всегда находилась в авангарде усилий по развитию и укреплению отношений России с исламским миром. Присоединение России к ОИС в качестве наблюдателя стало этапом большой совместной работы федеральных и региональных органов власти.

Мы рады, что с 2005 года наша страна и ее регионы активно участвуют в работе Организации исламского сотрудничества. В прошлом году по поручению руководства страны я имел честь возглавить российскую делегацию на саммите ОИС в Гамбии.

Хорошим практическим воплощением реализации большого потенциала сотрудничества со странами исламского мира является Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданная в 2006 году при активном участии Татарстана. Первыми ее сопредседателями стали выдающийся государственный деятель Евгений Максимович Примаков и первый Президент Татарстана Минтимер Шарипович Шаймиев. С 2014 года я возглавляю Группу по поручению Президента России.

Хорошим практическим воплощением реализации большого потенциала сотрудничества со странами исламского мира является Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ

Состав Группы формируется путем согласования ее членов через дипломатические каналы МИД России и МИД стран – участников проекта. Группа представляет собой площадку для консультаций на уровне общественно-политических деятелей, деловых кругов, представителей научной общественности и духовенства, имеющих авторитет и влияние в своих странах.

Работа Группы на современном этапе призвана способствовать взаимодействию Российской Федерации с элитами мусульманских стран и созданию инструмента «мягкой силы». Ее главной задачей является всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласование позиций по основным международным проблемам, а также содействие в налаживании контактов, прежде всего по общественной линии, с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействия молодежных организаций. Также в рамках Группы проводится работа по продвижению традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия радикальным исламистским идеям в обществе.

В декабре прошлого года заседание Группы проходило в Малайзии, а в мае текущего года – в Казани. Почетным гостем на обоих мероприятиях стал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Наша республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

«Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС»

– Какие инициативы Татарстана в рамках ОИС были наиболее успешны за эти годы? Как развиваются экономические и гуманитарные связи между Татарстаном и странами исламского мира благодаря участию России в ОИС?

– Татарстан гордится своим вкладом в развитие связей России с ОИС. Мы рады динамике и уровню наших отношений, наработанных за прошедшие годы.

У нас очень хорошие взаимоотношения с Генеральным секретарем ОИС, налажен постоянный диалог с отдельными структурами этой организации, в частности с Исламским банком развития, Молодежным форумом, Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Постоянным комитетом по научному и техническому сотрудничеству (КОМСТЕК), Академией наук исламского мира и др. Столица нашей республики – Казань – была молодежной столицей Организации исламского сотрудничества в 2022 году. Ежегодно у нас проводится Казанский глобальный молодежный саммит.

За годы участия Татарстана в деятельности Организации исламского сотрудничества (ОИС) было реализовано множество инициатив. На примере Татарстана и при поддержке ОИС мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Наша республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России.

Россия и ее регионы имеют большие перспективы в области развития экосистемы халяль.

Россия и ее регионы имеют большие перспективы в области развития экосистемы халяль Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ряд интересных проектов с исламским миром реализуется в гуманитарной сфере. Ежегодно у нас проводится Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

Большое внимание мы уделяем исламскому образованию. В Татарстане действует единственная в России Болгарская исламская академия.

В 2023 году в Казани состоялся первый хоккейный турнир среди исламских стран Kazan Hockey Cup. По его итогам была создана Организация развития хоккея в исламских странах.

Но, пожалуй, самым ярким и успешным проектом является Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который проводится в федеральном формате. Форум является главной площадкой экономического взаимодействия нашей страны и государств исламского мира и за 16 лет зарекомендовал себя в качестве ведущей платформы для обсуждения актуальных вопросов, реализации совместных проектов, презентации инвестиционного потенциала и укрепления деловых связей российских компаний с партнерами из исламских стран.

В этом году количество участников форума составило свыше 22 тысяч человек из 96 стран мира и 82 российских регионов. В его рамках прошло около 200 мероприятий, результатом которых стало заключение 130 соглашений. Деловая программа состояла из более чем 140 сессий, в которых участвовали 990 спикеров. Мероприятия освещали свыше 500 средств массовой информации из 20 государств.

Среди представленных государств – страны ближнего зарубежья, ближневосточные, азиатские и африканские государства. Наиболее многочисленные делегации прибыли из таких стран, как Малайзия, Узбекистан, Туркменистан, Кувейт, Марокко, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Катар, Турция.

Ключевыми темами форума 2025 года стали: цифровизация, экономика, международное сотрудничество, мировые вызовы, логистика, недвижимость, образование, индустрия халяль, исламские финансы и инвестиции, культура, наука и технологии и др.

В числе основных мероприятий Форума: Съезд министров культуры стран ОИС, Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран, Съезд генеральных прокуроров Российской Федерации и стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС, Международная конференция по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI), Международный симпозиум «Исламская урбанизованная среда» (IBEIS-2025), Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, «Изге Болгар җыены».

Состоялся Международный турнир молодых поваров исламских стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также состоялись Международный турнир молодых поваров исламских стран, финал турнира Организации развития хоккея исламских стран и фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day.

В рамках Форума были организованы такие крупные выставки, как Russia Halal Expo, Russia Halal Market, выставка недвижимости, а также экспозиция техники, ориентированной на экспорт.

Почетными гостями Форума стали представительные иностранные делегации – из Малайзии во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом, из Туркменистана во главе с национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, из Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, из Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым, из Афганистана во главе с заместителем председателя правительства муллой Абдулом Гани Барадаром, делегации из Катара, Иордании, Турции, Нигерии, Гвинеи-Бисау, Пакистана, Сенегала, Таджикистана во главе с министрами этих стран, от ОИС во главе с заместителем Генерального секретаря Ахмадом Кавесой Сенгендо, от Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI) во главе с Шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой.

В период с 11 по 12 мая 2025 года в рамках визита в Российскую Федерацию Республику Татарстан также посетил Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

В период с 11 по 12 мая 2025 года в рамках визита в Российскую Федерацию Республику Татарстан также посетил Генеральный секретарь ОИС Хусейн Ибрахим Таха.

В работе Форума приняли участие высокие представители таких международных институтов, как ОИС, Лига арабских государств, Всемирная исламская лига, Всемирная исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), Постоянный комитет по научному и техническому сотрудничеству ОИС (COMSTECH), Всемирный совет мусульманских сообществ, Союз информационных агентств ОИС, более 40 дипломатических миссий, руководители российских и иностранных компаний, торгово-промышленных палат, религиозных конфессий, общественных организаций и СМИ.

В прошлом году в столице Татарстана состоялся саммит БРИКС, собравший руководителей 36 государств. При этом 24 страны были представлены своими лидерами. Важно, что в мероприятии участвовали руководители и представители 16 мусульманских государств – членов ОИС.

В ходе саммита лидеры государств познакомились с потенциалом и инвестиционными возможностями Татарстана. Сегодня мы ведем работу с инвесторами из этих стран. Данные крупные международные мероприятия еще раз продемонстрировали стремление многих государств к развитию партнерских отношений с Россией.

Среди примеров инвестиционного сотрудничества – производство автомобилей AURUS при участии арабского фонда Tawazun Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы получили ряд экономических преимуществ и возможностей для развития международного сотрудничества»

– Какие экономические преимущества получил Татарстан благодаря членству России в ОИС? Как изменился объем товарооборота между Татарстаном и странами ОИС? Какие совместные инвестиционные проекты Татарстана со странами ОИС стали ключевыми за этот период?

– Благодаря членству России в Организации исламского сотрудничества и активной роли Татарстана в рамках этой организации мы получили ряд экономических преимуществ и возможностей для развития международного сотрудничества.

За последние годы объем товарооборота Татарстана со странами – членами ОИС значительно увеличился. По итогам прошлого года он вырос на 38% и составил порядка $8 млрд. Во многом это связано с развитием экспортных поставок продукции нефтяной и химической промышленности, машиностроительной отрасли, продуктов питания, текстиля и пр.

Татарстан стал более привлекательным для инвесторов из стран ОИС благодаря укреплению межгосударственных связей, участию в совместных экономических форумах и бизнес-миссиях.

Регулярные бизнес-форумы, выставки и конференции при поддержке ОИС позволили татарстанским компаниям выйти на новые рынки, наладить партнерские отношения с компаниями из мусульманских стран.

Членство России в ОИС открыло Татарстану новые возможности для расширения внешнеэкономических связей, увеличения товарооборота с мусульманскими странами и реализации совместных инвестиционных проектов.

Среди примеров инвестиционного сотрудничества – производство автомобилей AURUS при участии арабского фонда Tawazun, сотрудничество с эмиратской инвестиционной компанией Emaar Properties, взаимодействие с малайзийской компанией Maharani в нефтегазовой и нефтехимической сфере.

Турецкие компании инвестировали в нашу республику порядка $2 млрд. В Татарстане работают более десяти турецких заводов. Татарстанские компании ведут работы по реализации крупных проектов на территории Турции в области энергетики и нефтехимии.

Хорошим примером является активность татарстанских инвесторов в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и Азербайджане, реализующих промышленные инвестиционные проекты на различных площадках.

Татарстан стал площадкой для проведения международных форумов, конференций, фестивалей и культурных мероприятий, направленных на популяризацию исламской культуры, традиций и искусства Фото: © «Татар-информ»

«Связи между Татарстаном и странами исламского мира значительно укрепились и продолжают развиваться»

– Как развивались культурные и гуманитарные связи между Татарстаном и странами исламского мира благодаря участию России в ОИС?

– Благодаря участию России в Организации исламского сотрудничества и активной роли Татарстана в рамках этой организации культурные и гуманитарные связи между Татарстаном и странами исламского мира значительно укрепились и продолжают развиваться.

Татарстан стал площадкой для проведения международных форумов, конференций, фестивалей и культурных мероприятий, направленных на популяризацию исламской культуры, традиций и искусства.

Регулярные культурные обмены, выставки, концерты и фестивали способствовали укреплению взаимопонимания и дружеских связей с представителями мусульманских стран.

Участие России в ОИС дало Татарстану возможность стать активным участником глобальных культурных и гуманитарных процессов мусульманского мира. Это привело к расширению межкультурного диалога, укреплению гуманитарных связей, развитию совместных проектов в сфере образования, культуры и религии. Всё это способствовало повышению авторитета региона как центра межрелигиозного согласия и культурного обмена на международной арене.

«Наша столица – Казань – получила статус культурной столицы исламского мира 2026 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром»

– Какие новые направления сотрудничества Татарстана со странами ОИС планируется развивать в ближайшие годы?

– Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. Наша столица – Казань – получила статус культурной столицы исламского мира 2026 года.

В ближайшие годы Татарстан также планирует развивать новые направления сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества, ориентируясь на современные вызовы и возможности международного развития, такие как:

создание и внедрение исламских финансовых инструментов, развитие исламского банкинга и страхования;

поддержка стартапов и инновационных компаний в сфере исламских финансовых технологий, создание бизнес-инкубаторов и платформ для инвестиций; расширение программ академического обмена, совместных научных исследований и образовательных проектов в области исламской культуры, молодежной политики, экономики, медицины и технологий;

проведение международных культурных фестивалей, выставок и форумов с участием стран ОИС для популяризации татарской культуры и мусульманского наследия;

обмен опытом в области социальной политики, здравоохранения и профилактики экстремизма и др.

В ближайшие годы Татарстан будет продолжать активную работу по расширению сотрудничества со странами ОИС в различных сферах, вносить свой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества Российской Федерации с исламским миром.