С улицы Вахитова в Казани откачали воду после прорыва пожарного гидранта

фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани

На улице Вахитова в Казани, которую сегодня утром затопило из-за аварии на пожарном гидранте гипермаркета, продолжаются аварийные работы, сообщает администрация Кировского и Московского районов Казани в телеграм-канале.

Аварийная бригада МУП «Водоканал» работает над устранением течи.

«Воду с проезжей части удалось оперативно откачать. Наши дорожные службы приступили к очистке улиц от снега и наледи, образовавшихся из-за подтопления», – говорится в сообщении.

Дорога по улице Вахитова обработана реагентом.

Администрация района просит водителей, убрать свои автомобили с улиц, чтобы смогла проехать спецтехника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром затопило улицу Вахитова в Казани. Причиной потопа стал прорыв пожарного гидранта гипермаркета.