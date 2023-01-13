Очевидцы сняли на видео затопленную водой улицу Вахитова в Казани
Неприятный сюрприз ожидал сегодня утром водителей напротив магазина МЕТРО на улице Вахитова в Казани.
Практически вся проезжая часть оказалась затоплена водой. Автомобилистам пришлось притормаживать и максимально аккуратно проезжать гигантскую лужу.
«Судя по пару и тому, что вода не замерзает, где-то прорвало то ли канализацию, то ли горячую воду. Подморозит – на дороге будет настоящий каток», – поделился с «Татар-информом» один из водителей.