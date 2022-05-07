На улице Баумана в Казани появился необычный троллейбус

В Казани на улице Баумана 29/11 на заборе рядом с реконструируемым домом появилось граффити с изображением троллейбуса №1. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«На Баумана встал троллейбус. На этот раз надолго! Ведь мы его нарисовали. Теперь вместо строительного забора стоит синий троллейбус №1, такой же, как в советские годы. Воссоздаем историческую атмосферу улицы», — говорится в сообщении.

Художником мурала выступил Никита Маркин, автор портрета Сергея Бодрова-младшего на стене завода ЖБИ-2. Экскурсовод по Казани Игорь Боталов в своем Telegram-канале «Прогулки по Казани» рассказал, что первый троллейбусный маршрут в Казани был открыт в 1948 году. «Для многих поколений людей стал синонимом слова „троллейбус“ и его „хвостатая“ марка ЗИУ!» — написал он.

В разговоре с «Татар-информом» Игорь Боталов высказал мысль, что было бы хорошо, если бы все заборы Казани преображались подобным образом.

«Есть забор Уксусного завода на Гладилова, там есть мурал под названием „Империализм 2.0.“, на троне сидит „царь“ — директор завода. Мурал появился при поддержке администрации Кировского района. Хотелось бы больше видеть в Казани муралов на историческую тему», — поделился собеседник агентства.

Ранее Игорь Боталов рассказывал, что во время дорожных работ в Казани строители обнаружили подвал старинного здания.