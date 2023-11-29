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С улиц Казани за день вывезли 8,8 тыс. тонн снега
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Фото: © «Татар-информ»
За прошлые сутки с улиц Казани на снегоплавильные пункты вывезли 8,8 тыс. тонн снега. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
К уборке привлечен 601 рабочий, а также 317 единиц техники. Для расчистки дорог использовано 128 тонн реагента и 190 тонн пескосоляной смеси.
Ранее в мэрии напомнили номера горячих линий, куда жители города могут подать обращения по вопросам уборки снега.
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