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Казанцам напомнили номера горячих линий по уборке снега
В Казани заработали горячие линии по вопросам уборки снега. О том, куда могут позвонить либо написать жители разных районов города, рассказали в мэрии столицы РТ.
— Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7 (843) 223-22-23;
— Вахитовский и Приволжский районы: +7 (843) 223-21-11;
— Кировский и Московский районы: +7 (843) 223-29-99;
— Советский район: +7 (843) 223-20-00 и +7 (843) 295-77-05;
— префектура «Старый город»: +7 (843) 223-28-88.
Также обратиться с вопросом об уборке двора можно в управляющую компанию, по номерам +7 (843) 236-41-23 или 063, в Комитет ЖКХ по телефону +7 (843) 223-19-22.
Оставить замечание можно в боте «Моя Казань» в категории «уборка снега».
Ранее «Татар-информ» сообщал о штормовом предупреждении из-за ухудшения погоды 20 и 21 ноября.
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