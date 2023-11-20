Казанцам напомнили номера горячих линий по уборке снега

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани заработали горячие линии по вопросам уборки снега. О том, куда могут позвонить либо написать жители разных районов города, рассказали в мэрии столицы РТ.

— Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7 (843) 223-22-23;

— Вахитовский и Приволжский районы: +7 (843) 223-21-11;

— Кировский и Московский районы: +7 (843) 223-29-99;

— Советский район: +7 (843) 223-20-00 и +7 (843) 295-77-05;

— префектура «Старый город»: +7 (843) 223-28-88.

Также обратиться с вопросом об уборке двора можно в управляющую компанию, по номерам +7 (843) 236-41-23 или 063, в Комитет ЖКХ по телефону +7 (843) 223-19-22.

Оставить замечание можно в боте «Моя Казань» в категории «уборка снега».

Ранее «Татар-информ» сообщал о штормовом предупреждении из-за ухудшения погоды 20 и 21 ноября.