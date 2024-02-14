С улиц Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега

фото: мэрия Казани

За последние сутки в Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега с городских улиц.

Судя по фото, опубликованным мэрией столицы РТ, дорожники работали на улицах Сибгата Хакима, Академика Павлова и многих других. Также снег вывозили с поселков.

В мэрии подчеркнули, что в общей сложности за последние две недели с казанских улиц вывезли 408 тыс. тонн снега. К слову, всего в феврале в городе выпало 36,2 мм осадков – это 98% от месячной нормы.

Ранее профессор КФУ рассказал, когда в Казани ждать потепление и весну.