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Общество 14 февраля 2024 14:00

С улиц Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега

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С улиц Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега
фото: мэрия Казани

За последние сутки в Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега с городских улиц.

Судя по фото, опубликованным мэрией столицы РТ, дорожники работали на улицах Сибгата Хакима, Академика Павлова и многих других. Также снег вывозили с поселков.

В мэрии подчеркнули, что в общей сложности за последние две недели с казанских улиц вывезли 408 тыс. тонн снега. К слову, всего в феврале в городе выпало 36,2 мм осадков – это 98% от месячной нормы.

Ранее профессор КФУ рассказал, когда в Казани ждать потепление и весну.

#уборка снега #Казань #дорожники
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