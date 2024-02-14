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С улиц Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега
За последние сутки в Казани убрали еще 30 тыс. тонн снега с городских улиц.
Судя по фото, опубликованным мэрией столицы РТ, дорожники работали на улицах Сибгата Хакима, Академика Павлова и многих других. Также снег вывозили с поселков.
В мэрии подчеркнули, что в общей сложности за последние две недели с казанских улиц вывезли 408 тыс. тонн снега. К слову, всего в феврале в городе выпало 36,2 мм осадков – это 98% от месячной нормы.
Ранее профессор КФУ рассказал, когда в Казани ждать потепление и весну.
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