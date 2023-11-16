С улиц Казани уберут брошенные «Оку» и «ВАЗ-2110»

В Казани уберут с улиц еще два брошенных автомобиля. Извещения для собственников транспортных средств опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Оба транспортных средства — синяя «Ока» и «ВАЗ-2110» серебристого цвета — расположены рядом с домом №25 по ул.Абсалямова.

В извещении говорится, что автомобили препятствуют проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта, мусороуборочных машин и автомобилей и размещены с нарушением правил благоустройства Казани.

«В случае если ваше транспортное средство в пятидневный срок со дня публикации данного извещения не будет перемещено, будут приняты меры по эвакуации (перемещению) транспортного средства на специализированную автостоянку», — отмечается в документах.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, куда обращаться по поводу брошенных авто.