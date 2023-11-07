Власти Казани рассказали, куда обращаться по поводу брошенных авто

Чтобы сообщить о брошенном во дворе автомобиле, нужно написать заявку в бот «Моя Казань». Робот задаст вам вопросы, соберет из ваших ответов заявку и отправит ее в мэрию Казани. Далее заявку перенаправят, чтобы найти владельца машины или внести её в список наблюдения.

В мэрии столицы РТ уточнили, что брошенные автомобили нужно убирать из-за того, что такой транспорт занимает парковочные места, а также мешает уборке мусора и вывозу снега.

При этом не каждый автомобиль считается брошенным и подлежит увозу. Так, авто не увезут, пока не убедятся, что у них точно нет владельца.

«Если не удаётся найти владельца машины, ее берут под наблюдение. Через полгода ожидания можно внести машину в список на вывоз», — уточняют в мэрии.