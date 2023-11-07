Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Власти Казани рассказали, куда обращаться по поводу брошенных авто
Чтобы сообщить о брошенном во дворе автомобиле, нужно написать заявку в бот «Моя Казань». Робот задаст вам вопросы, соберет из ваших ответов заявку и отправит ее в мэрию Казани. Далее заявку перенаправят, чтобы найти владельца машины или внести её в список наблюдения.
В мэрии столицы РТ уточнили, что брошенные автомобили нужно убирать из-за того, что такой транспорт занимает парковочные места, а также мешает уборке мусора и вывозу снега.
При этом не каждый автомобиль считается брошенным и подлежит увозу. Так, авто не увезут, пока не убедятся, что у них точно нет владельца.
«Если не удаётся найти владельца машины, ее берут под наблюдение. Через полгода ожидания можно внести машину в список на вывоз», — уточняют в мэрии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»