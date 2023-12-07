Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С улиц Казани уберут брошенные Daewoo Nexia и ВАЗ-2105
Власти Казани распорядились убрать с улиц города еще два брошенных автомобиля. Извещения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Первое авто — ВАЗ-2105 — расположено по ул.Челюскина, второе — Daewoo Nexia — на проспекте Ямашева. Оба транспортных средства, подчеркнуто в документе, обладают признаками брошенных, мешают проезду спецтранспорта, мусороуборочных машин и размещены с нарушением правил благоустройства Казани.
Собственникам отводится пять дней, чтобы переместить авто. Иначе их эвакуируют на спецстоянку, где они будут находиться в течение трех месяцев. Если владельцы не заберут их в этот срок, транспортные средства признают бесхозяйными и утилизируют. Собственники также могут отказаться от прав на них и дальнейшую утилизацию добровольно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, куда горожане могут сообщить о брошенных автомобилях
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»