С улиц Казани уберут брошенные Daewoo Nexia и ВАЗ-2105

Власти Казани распорядились убрать с улиц города еще два брошенных автомобиля. Извещения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Первое авто — ВАЗ-2105 — расположено по ул.Челюскина, второе — Daewoo Nexia — на проспекте Ямашева. Оба транспортных средства, подчеркнуто в документе, обладают признаками брошенных, мешают проезду спецтранспорта, мусороуборочных машин и размещены с нарушением правил благоустройства Казани.

Собственникам отводится пять дней, чтобы переместить авто. Иначе их эвакуируют на спецстоянку, где они будут находиться в течение трех месяцев. Если владельцы не заберут их в этот срок, транспортные средства признают бесхозяйными и утилизируют. Собственники также могут отказаться от прав на них и дальнейшую утилизацию добровольно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, куда горожане могут сообщить о брошенных автомобилях