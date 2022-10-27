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Ру Тат
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Казань
27 октября 2022  10:26

С улиц Казани эвакуируют Toyota Camry, Daewoo Nexia и «Ниву»

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Власти Казани эвакуируют с улиц города еще три брошенных автомобиля. Извещения об этом опубликованы в сборнике документов и правовых актов.

Эвакуировать планируется серый автомобиль модели Toyota Camry, брошенный вблизи дома №4А по ул.Силикатная, серую Daewoo Nexia вблизи дома №55А по ул.Фатыха Амирхана и белую «Ниву» около дома №83 по ул.Короленко.

Машины оставлены на улицах вопреки правилам благоустройства Казани.  «Информируем Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам», – говорится в документах.

За пять дней со дня публикации извещения владельцы могут убрать машины с улиц, в противном случае они окажутся на стоянке для бесхозных авто. Там они будут храниться еще три месяца, в течение которых владельцы по-прежнему смогут их забрать. Либо собственники могут отказаться от машин в пользу организации, осуществляющей утилизацию транспортного средства.

Напомним, 13 октября власти города сообщили об эвакуации двух брошенных автомобилей – ВАЗ – 1111 (ОКА) и ВАЗ 21074.

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