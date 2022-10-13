Власти Казани эвакуируют с улиц города брошенные «Оку» и «семерку»

Власти Казани распорядились убрать с улиц города два брошенных автомобиля: оранжевый ВАЗ – 1111 (ОКА), который находится вблизи дома №79 по ул.Фатыха Амирхана и вишневый ВАЗ 21074 вблизи дома №39А по ул.Волгоградская. Соответствующие извещения опубликованы в Сборнике документов и правовых актов города.

«Информируем Вас о том, что принадлежащее Вам транспортное средство отвечает признакам брошенного транспортного средства и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам», – говорится в документе. Машины оставлены на улицах вопреки правилам благоустройства Казани.

Для владельцев авто установили пятидневный срок со дня публикации извещения на то, чтобы убрать машины. В противном случае власти города уберут машины на специализированную автостоянку для бесхозных автомобилей. Хранить на этой стоянке машины будут в течение трех месяцев – в это время владельцы еще смогут их забрать. Кроме того, собственники могут отказаться от машин в пользу организации, осуществляющей утилизацию транспортного средства.