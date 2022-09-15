С улиц Казани эвакуируют брошенные Mercedes, Mitsubishi и Ford

Власти Казани распорядились эвакуировать еще семь брошенных автомобилей, которые препятствуют проезду и уборке территорий. Соответствующие извещения опубликованы в сборнике документов и правовых актов исполкома.

В ближайшее время оповещения получат владельцы таких машин:

— ВАЗ-2114 с черным кузовом, находящийся рядом с домом № 11 по ул. Павлова;

— зеленый Mitsubishi, который находится там же;

— белый Ford Transit, стоящий у дома № 2А по ул. Адоратского;

— зеленый ВАЗ 21093 — у дома № 69А по ул. Беломорской;

— ГАЗ 30232 с кузовом цвета балтика — у дома № 30 по ул. Фатыха Амирхана;

— ГАЗ — 53 с кузовом голубого цвета — у дома № 2 по ул. Голубятникова;

— серый Mercedes-Benz , расположенный рядом с домом № 61 по пр. Ямашева.

«В случае если ваше транспортное средство в пятидневный срок со дня публикации данного извещения не будет перемещено, будут приняты меры по эвакуации (перемещению) транспортного средства на специализированную автостоянку, расположенную по адресу: г.Казань, ул.Воровского, кадастровый номер земельного участка 16:50:110207:95», — говорится в каждом из извещений.

После перемещения автомобиль будет находиться на спецстоянке три месяца. Если за это время владелец не предъявит свои права на транспортное средство, оно будет признано бесхозяйным. Кроме того, владелец может добровольно отказаться от авто в пользу организации, занимающейся утилизацией транспорта.

Напомним, что 10 августа с улиц Вахитовского и Приволжского района Казани уже вывезено несколько брошенных машин. Информацию о таких автомобилях администрации районов и ГИБДД представили местные жители.