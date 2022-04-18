За неделю с улиц Челнов вывезено более 5 тонн автомобильных шин

В Набережных Челнах организована работа по уборке автомобильных шин с улиц города. За текущую неделю утилизировано уже более 5 тонн, сообщил на аппаратном совещании в мэрии первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

За 15 дней санитарно-экологического двухмесячника от мусора очищено 130 гектаров территории. «В уборке приняли участие 1183 организации, задействовано более 100 единиц техники, вывезено более 430 кубометров мусора и 314 кубометров растительных отходов», — отметил спикер.

16 апреля на территории администрации районов состоялся субботник по санитарной очистке и благоустройству территории города, в котором приняли участие 1665 человек.

В ходе субботника сотрудники администрации Комсомольского района организовали работы по очистке набережной Саначина, в том числе береговой зоны реки Челнинка. Учащиеся школы №1 работали на бульваре Тинчурина, ученики школы №11 приняли участие в субботнике на территории 32-го комплекса, а ученики школы №10 — у стелы Нижнекамской ГЭС. Учащиеся образовательных учреждений №20 и №12 совместно выполнили работы на сквере М. Джалиля. Ученики школ №32, 33, 37, 40, 48, 52, 55 участвовали в уборке пришкольных территорий.

В субботнике также активно участвовали студенты автомеханического техникума, Набережночелнинского филиала УВО «Университет управления „ТИСБИ“», ТОСы и управляющие компании.

Спикер также напомнил, что 23 апреля состоится общегородской субботник. «Приглашаем жителей города принять активное участие в преддверии майских праздников в уборке города», — призвал Зуев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что резиновые покрышки с улиц Челнов готов принять нижнекамский шинный центр «Кама».