Резиновые покрышки с улиц Челнов готов принять нижнекамский шинный центр «Кама»

Набережные Челны готовятся к проведению республиканского экологического двухмесячника, который начнется 1 апреля. В рамках мероприятия планируется очистить город от старых резиновых покрышек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

На улицах и газонах старые покрышки будут собирать муниципальные предприятия. Массово брать на переработку согласился нижнекамский шинный центр «Кама».

«Открылось новое окно возможностей: достигнута договоренность с торговым домом „КАМА“ и шинным центром. Все колеса и покрышки, которые находятся в городе бесхозно, можно будет бесплатно сдавать координатору этой деятельности — Управлению ЖКХ Челнов. То, что на улицах и в зеленых зонах, соберут наши муниципальные предприятия. У предприятий и юридических лиц, у которых есть необходимость сдать резину, будем принимать ее бесплатно», — сообщил Илья Зуев.

До 1 мая город должен быть подготовлен к майским праздникам, добавил спикер.