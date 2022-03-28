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Ру Тат
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Экология
28 марта 2022  10:44
Эльза Кузнецова

Резиновые покрышки с улиц Челнов готов принять нижнекамский шинный центр «Кама»

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Набережные Челны готовятся к проведению республиканского экологического двухмесячника, который начнется 1 апреля. В рамках мероприятия планируется очистить город от старых резиновых покрышек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

На улицах и газонах старые покрышки будут собирать муниципальные предприятия. Массово брать на переработку согласился нижнекамский шинный центр «Кама». 

«Открылось новое окно возможностей: достигнута договоренность с торговым домом „КАМА“ и шинным центром. Все колеса и покрышки, которые находятся в городе бесхозно, можно будет бесплатно сдавать координатору этой деятельности — Управлению ЖКХ Челнов. То, что на улицах и в зеленых зонах, соберут наши муниципальные предприятия. У предприятий и юридических лиц, у которых есть необходимость сдать резину, будем принимать ее бесплатно», — сообщил Илья Зуев.

До 1 мая город должен быть подготовлен к майским праздникам, добавил спикер.

#санитарно-экологический двухмесячник #Набережные Челны
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