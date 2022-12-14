Диагностическое отделение Альметьевска оборудуют пятью операционными и реанимацией
В Альметьевске ведется капитальный ремонт Центральной районной больницы и строительство нового приемно-диагностического отделения, которое впоследствии будет соединено с основным корпусом ЦРБ.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе главы Альметьевского района, в приемно-диагностическом отделении станут проводить диагностику и оказывать неотложную помощь. Сюда на скорой будут привозить больных. Для постановки диагноза врачи будут проводить разные исследования: МРТ, РКТ, эндоскопию, УЗИ и многое другое.
Отдельно стоящий новый корпус, выполненный в соответствии с современными стандартами, будет включать три этажа. Главврач ЦРБ Вера Головина сообщила, что площадь здания составит 4 тыс. кв. метров.
На первом этаже разместится приемный покой с двумя инфекционными боксами. На остальных — пять операционных блоков и реанимация на девять коек.
Что же касается капитального ремонта пятиэтажного стационара Центральной районной больницы, то он выполнен на четверть. Площадь здания превышает 7 тыс. кв. метров, из них отремонтировано около 2 тыс. На время ремонта больница не закрывалась.
Сегодня здесь размещены современные палаты, которые оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратами для подачи кислорода и санузлами для комфорта пациентов.
Предполагается, что работы будут завершены в 2023 году.
«Логистика Центральной районной больницы поменяется полностью», — отметил глава района Тимур Нагуманов.
Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ.