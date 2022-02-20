«С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают»: Губерниев раскритиковал сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями после поражения хоккейной сборной России в финальном матче Олимпиады – 2022 против команды Финляндии.

По словам Губерниева, в финале финская сборная заслуживала победу больше.

«Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило. С таким хоккеем Олимпиаду не выигрывают. Почти весь финал нас возили — ни отдать, ни принять», – цитирует телекомментатора «Чемпионат».

Напомним, национальная команда России проиграла (1:2) в финале хоккейного Олимпийского турнира в Пекине сборной Финляндии со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе россиян забросил Михаил Григоренко.