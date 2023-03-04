С середины января более 6,5 тыс. челнинцев подтвердили в Росреестре права на недвижимость

С середины января 6 502 жителей Набережных Челнов подтвердили право собственности на объекты недвижимости. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Ранее руководитель городского исполкома Фарид Салахов докладывал, что 40 тыс. объектов недвижимости остаются бесхозными, 20 тыс. из них — квартиры. Жителей Автограда попросили зарегистрировать право собственности.

Речь идет о приватизированных до 1998 года квартирах и других объектах недвижимости, которые в свое время были поставлены на кадастровый учет, но из-за того, что хозяева по разным причинам не обращались за регистрацией прав, в ЕГРН нет данных об их правообладателях.

Проверить, есть ли сведения о квартире в ЕГРН, можно на сайте Росреестра РТ. Чтобы зарегистрировать ранее возникшее право, нужно обратиться в МФЦ. Заместитель начальника Управления ЖКХ Альфия Кондрабаева отметила, что челнинцы могут подать сведения о недвижимости в Росреестр через исполком. Однако зарегистрировать право собственности им потом все равно придется в МФЦ.