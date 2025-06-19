Прохладная и дождливая погода сохранится в Татарстане до конца недели

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В течение нескольких дней на большую часть европейской России влияет глубокая тропосферная ложбина, которая приносит облачность, дожди и грозы. Температурный фон понижен на 2-4° ниже климатической нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Вчера в Татарстане в южных и восточных районах прошли кратковременные дожди. Дневная температура воздуха колебалась от +18 до +22°, сегодня в полдень воздух прогрелся до +15..+22°.

20 июня регион окажется под влиянием пониженного атмосферного давления. Ночью и утром местами ожидаются небольшие дожди и туман. Днем вероятны кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 17 м/с. Температура ночью составит +8..+13°, днем – +17..+22°.

В субботу, 21 июня, в тыловой части циклона пройдут дожди разной интенсивности. Ночью воздух охладится до +9..+14°, днем – до +16..+21°.

В воскресенье, 22 июня, с приходом холодного воздуха с севера температура продолжит снижаться: ночью будет +8..+13°, днем – +14..+19°. Ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 15 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 23-24 июня, сохранится прохладная погода с ночными температурами +5..+10° и дневными +15..+20°. Среднесуточные температуры будут на 6-7 градусов ниже нормы, однако осадков почти не ожидается благодаря влиянию антициклона.