С сентября «Аэрофлот» сократит время полетов в Сочи и Турцию на полчаса

С 1 сентября «Аэрофлот» начнет совершать рейсы в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«„Аэрофлот“ с 1 сентября вносит изменение в расписание полетов в Сочи и Турцию, с сокращенным полетным временем. Время полета сократится на 20-30 минут», — говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 30 августа перевозчики смогут совершать перелеты по «спрямленным» маршрутам — через часть закрытого пространства юга и центра России.

Воздушное пространство на юге России, а также аэропорты, расположенные в этой части страны, закрылись для полетов в связи с проведением спецоперации на Украине. О ее начале, напомним, 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.