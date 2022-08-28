Авиакомпании сократят время перелетов в Сочи за счет коридора на юге России

Российские авиаперевозчики смогут совершать перелеты в Сочи через закрытое воздушное пространство на юге страны. «Спрямленные» маршруты начнут совершаться с 30 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиакомпаниях.

«Авиакомпании смогут выполнять „спрямленные“ полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. В понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — отметил источник агентства.

По его словам, продолжительность полетов сократится примерно на 30–35 минут. Вероятно, позднее подобные коридоры появятся и для рейсов в другие города.

Накануне стало известно, что власти России хотят выделить коридор для сокращения времени полета в Сочи и Турцию.

Воздушное пространство на юге России, а также аэропорты, расположенные в этой части страны, закрылись для полетов с началом спецоперации на Украине. О ее начале, напомним, 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.