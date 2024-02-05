С работой больниц Татарстана познакомились 3,7 тысячи школьников, мечтающих стать врачами

В Татарстане экскурсиями в больницы открылся фестиваль для школьников «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

«3 005 школьника и учащихся колледжей посетили День открытых дверей в Центральных районных больницах Татарстана и 723 человека познакомились с ведущими клиниками Казани», – рассказали в министерстве.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Главная идея фестиваля «Ак халатлы фәрештәләр – Ангелы в белых халатах» – знакомство с медицинскими профессиями непосредственно на месте будущей работы. Школьники на экскурсиях получили полное представление о будущей специальности.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Свои двери для будущих медиков открыли 45 районных больниц республики, четыре ведущие клиники Казани, а также Институт фармации, Медико-фармацевтический колледж Казанского медуниверситета, Стоматологическая поликлиника КГМУ, Управление Роспотребнадзора по Татарстану и Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Во второй день фестиваля 226 учащихся медицинских классов посетили Казанский государственный медицинский университет, где встретились с ректором, прошли профориентационный тест и узнали о своих предрасположенностях к различным специальностям.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, чем школьников будут удивлять в КГМУ. Фестиваль продлится до 14 февраля. Ежедневно в 16.00 преподаватели КГМУ будут читать школьникам популярные лекции на медицинскую и социальную тематику.