С пострадавшими от пожара на рынке «Гараж-500» в Челнах организованы ежедневные встречи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев дал поручение руководителю исполкома города Фариду Салахову ежедневно проводить до 31 декабря в здании Торгово-промышленной палаты встречи с предпринимателями, чей бизнес пострадал от пожара на территории авторынка «Гараж-500».

Встреча, состоявшаяся накануне в мэрии, прошла при участии министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова, уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева, руководителей контрольно-надзорных органов и других должностных лиц.

Встречи будут проводиться с 17 до 19 часов. Сам же прием будет вестись с утра до вечера. Будет организовано специальное помещение, зал ожидания.

Мидхат Шагиахметов отметил, что никто не останется без внимания, работа с предпринимателями будет вестись адресно. «Будем выстраивать работу по оплате налогов, кредитным каникулам. Опыт работы у нас есть — во время пандемии [коронавируса], при объявлении санкционного давления», — пояснил он.

По словам министра, арендаторы, которые пострадали при пожаре, смогут получить до 5 млн рублей под 1% годовых, для самозанятых будет обеспечен отдельный продукт с полумиллионным займом под 1% на три года.

«[Раис Татарстана] Рустам Нургалиевич Минниханов поставил задачу — помочь заново запустить бизнес», — резюмировал глава ведомства.

Кроме того, оперштаб сообщил о снижении стоимости аренды для временного размещения предпринимателей в торговых центрах города. Помимо этого, некоторые ТЦ готовы даже предоставить арендные каникулы.

Челнинцы, которые арендовали площади в парке, могут обращаться в Фонд поддержки предпринимательства по телефонам: 8 (843) 524-690 и 8-903-061-40-18.

Ранее мэр Автограда Наиль Магдеев назвал виновных в пожаре, о чем сообщал «Татар-информ».