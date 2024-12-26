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С пострадавшего от атаки дронов ЖК «Манхэттен» сняли все аварийные конструкции
В жилом комплексе «Манхэттен», пострадавшем от атаки БПЛА, завершены работы по устранению аварийных конструкций. Об этом сообщает мэрия Казани в своем Telegram-канале.
Специалисты демонтировали аварийные плитки и сняли непригодные для использования конструкции. Сейчас продолжаются проверки жилья на наличие повреждений.
«На данный момент выявлены 16 квартир с незначительными нарушениями, работы по устранению которых уже запланированы», – добавили в мэрии столицы РТ.
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