С последним словом выступили участники кражи сейфа с 15 млн из Следкома РТ

фото: Елена Саляхова

На финишную прямую вышло дело жителей Альметьевска, которые оказались замешаны в краже сейфа с 15 млн из здания Следственного комитета РТ. На скамье подсудимых трое – Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон.

Сегодня подсудимые выступили с последним словом. Все трое просили суд не наказывать их строго. Ссылались на то, что о содержимом сейфа они не знали.

«Мы просим учесть все обстоятельства и вынести справедливое наказание. Надеемся, что оно не будет связано с лишением свободы», – сказал один из подсудимых Даниил Елинсон.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Напомним, что по версии следствия, они помогли следователю-криминалисту Марату Шакирову вытащить из здания СК сейф с деньгами. Действовали все по заранее разработанному плану – надев маски, Шакиров, Нургалиев, Карабаев и Елинсон проникли в здание, зашли в кабинет и вытащили сейф через окно.

Шакирова задержали, когда он пытался выехать из города. Его сообщники попались стражам порядка в Альметьевске.

На прошлой неделе прокуратура запросила для Нургалиева, Карабаева и Елинсона 13 лет лишения свободы. Уголовное дело Шакирова выделено в отдельное производство.

В ближайшее время суд вынесет им приговор.

