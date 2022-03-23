С последним словом выступил водитель водовоза, сбивший насмерть ребенка в Казани

Ильдар Саттаров – водитель водовоза, сбивший насмерть 7-летнего школьника, выступил с последним словом. Подсудимый вновь попросил у родителей ребенка прощения.

«За 45 лет моего водительского стажа не было никаких злостных нарушений. Сейчас мне 66. Я прошу у всех прощения. Свою вину я признаю и раскаиваюсь», – обратился к суду Саттаров.

В ближайшее время водитель водовоза выслушает свой приговор.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Кировском районном суде Казани стартовал процесс по делу о смертельном наезде на 7-летнего мальчика.

Ребенок переходил дорогу по зебре на зеленый свет на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе, когда его сбил водитель «КАМАЗа». Шансов выжить у мальчика не осталось, трагедия произошла на глазах у его матери.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Родители погибшего ребенка подали в суд иск на два миллиона рублей, а водитель водовоза заявил, что готов выплатить им в качестве компенсации морального ущерба полтора миллиона.