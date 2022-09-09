С понедельника в Казани от гриппа и Covid можно будет привиться у метро

В Казани вновь можно будет сделать прививку против гриппа и новой коронавирусной инфекции у станций метрополитена с понедельника, 12 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Привиться можно будет у станций Проспект Победы, Козья Слобода, Яшьлек и Авиастроительная.

Мобильные пункты вакцинации будут работать ежедневно с 8.00 до 19.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.

Возле станций метро можно будет получить обе дозы прививки с перерывом в 21 день. Чтобы привиться, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

«От гриппа можно будет сделать вакцину „Совигрипп“, от Covid-19 – вакцину „Спутник V“, в том числе интраназальным способом», – добавили в горздраве.