В Казани прекращают работу пункты вакцинации от Covid-19 у метро

С завтрашнего дня мобильные пункты вакцинации против коронавируса Covid-19 у станций Казанского метрополитена временно прекратят свою работу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения по столице Татарстана.

«Пункты вакцинации у станций метро с 9 сентября временно приостанавливают работу в связи с похолоданием», — пояснили в горздраве.

В пресс-службе добавили, что в случае потепления мобильные бригады возобновят свою работу.

Прививать от Covid-19 у метро начали 1 июня. Перерывы в работе случались только из-за жары, вакцинация у некоторых станций метро продолжалась все это время.