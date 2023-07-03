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С пляжа «Локомотив» в Казани вывезли 2 тыс. тонн мусора
На пляже «Локомотив» в Казани ликвидировали огромную несанкционированную свалку. Чтобы вывезти весь мусор, пришлось сделать 100 рейсов на самосвалах. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов города рассказала в своем телеграм-канале.
«Еще в прошлом году жители обратили внимание, что на пляж кто-то незаконно складировал бетонный бой и блоки. Ликвидация свалки осуществляется за счет инвестора», – сказано в сообщении.
Общий объем мусора составил 2 тыс. тонн.
Ранее «Татар-информ» сообщал, когда после реконструкции откроется пляж «Локомотив».
Видео: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
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