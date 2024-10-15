С передовой на свадьбу: боец СВО приехал на регистрацию брака дочери

Фото предоставлено Региной Салаховой

Ильнар Галимов из Актанышского района Татарстана служит на СВО больше двух лет. В очередной отпуск он приехал на свадьбу дочери Лианы.

Боец очень хотел разделить радость с семьей и командование пошло на встречу.

«Я очень рад, что побывал на свадьбе дочки. Меня отправили на свадьбу, потому что это большое событие», — пояснил боец.

Фото предоставлено Региной Салаховой

Молодым он пожелал взаимопонимания. Лиана и ее возлюбленный Данияр обменялись золотыми кольцами. Пообещали всегда быть опорой и верными друг другу.

«Главное желание, чтобы друг друга слышали, понимали. Даже если будут размолвки, желаю, чтобы быстро мирились», — пожелал счастливый отец.

Фото предоставлено Региной Салаховой

Поздравить молодежь с памятным днем приехал и глава Актанышского района Ленар Зарипов. Он пожелал молодым людям благополучной жизни, а также поблагодарил Ильнара Галимова за службу на передовой. Начальник отдела ЗАГС Актанышского района Гульфина Мухамадеева также озвучила свои пожелания молодым.

Ильнар Галимов служит в зоне СВО с сентября 2022 года. Это его четвертый отпуск по счету.

Фото предоставлено Региной Салаховой

У военного уже был ранее боевой опыт. Он прошел конфликты в Чечне и Таджикистане.

«Мы обязаны обеспечить мирную жизнь нашим детям, обеспечить их безопасность», — убежден боец.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Региной Салаховой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00.

Фото предоставлено Региной Салаховой