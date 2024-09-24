С открытием М12 в Татарстане на 88% выросло число автотуристов

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После открытия трассы М12 «Восток» количество посещающих Татарстан автотуристов в весенне-летний период текущего года увеличилось на 88%. До конца года в республике может побывать около 1 млн гостей, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Планы по развитию дорожной сети на территории Татарстана председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко обсудил с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и министром транспорта и дорожного хозяйства республики Фаритом Ханифовым.

В ходе встречи стороны отметили, что новая трасса стала драйвером социально-экономического развития Татарстана. Вместе с открытием движения по магистрали началось активное развитие территорий за счет притока инвестиций в экономику, что способствует созданию новых рабочих мест.

Кроме того, грузоперевозки стали намного выгоднее, быстрее и безопаснее. Помимо этого, М12 дала мощный импульс развитию межрегиональных связей и раскрытию туристического потенциала республики.

Реализация проекта по строительству трассы М12 «Восток» продолжается. По поручению Президента РФ Владимира Путина активно ведутся работы по ее продлению от Казани до Екатеринбурга и Тюмени, заверили в «Автодоре».

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».