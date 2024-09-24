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С открытием М12 в Татарстане на 88% выросло число автотуристов
После открытия трассы М12 «Восток» количество посещающих Татарстан автотуристов в весенне-летний период текущего года увеличилось на 88%. До конца года в республике может побывать около 1 млн гостей, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
Планы по развитию дорожной сети на территории Татарстана председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко обсудил с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным и министром транспорта и дорожного хозяйства республики Фаритом Ханифовым.
В ходе встречи стороны отметили, что новая трасса стала драйвером социально-экономического развития Татарстана. Вместе с открытием движения по магистрали началось активное развитие территорий за счет притока инвестиций в экономику, что способствует созданию новых рабочих мест.
Кроме того, грузоперевозки стали намного выгоднее, быстрее и безопаснее. Помимо этого, М12 дала мощный импульс развитию межрегиональных связей и раскрытию туристического потенциала республики.
Реализация проекта по строительству трассы М12 «Восток» продолжается. По поручению Президента РФ Владимира Путина активно ведутся работы по ее продлению от Казани до Екатеринбурга и Тюмени, заверили в «Автодоре».
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