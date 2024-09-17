На трассе М12 в РТ открыли последнюю из запланированных многофункциональных зон

Фото: t.me/mkhusnullin/

В Татарстане на трассе М12 «Восток» теперь работают все шесть запланированных многофункциональных зон. Последняя из них открылась на 778-м километре магистрали по направлению на Москву, рассказал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель Председателя Правительства России отметил, что «придорожная инфраструктура — это не только комфорт автомобилистов, но и драйвер экономического роста регионов».

«Это и рабочие места, и инвестиции, и привлекательность субъектов. Поэтому этой работой занимаемся постоянно и активно», — заверил он.

По словам Хуснуллина, сейчас на трассе М12 от Москвы до Казани работает уже 21 многофункциональная зона. До конца года планируется открыть еще три — на территории Чувашии и Нижегородской области.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».