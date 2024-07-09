«С опережением графика»: дорогу в обход села Сокуры в Татарстане построят на год раньше

В конце прошлого года в Лаишевском районе Татарстана началось строительство обхода села Сокуры. На днях дорожники приступили к укладке асфальта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работы идут с опережением графика»

Всего дорожники реконструируют 18 км трассы Казань – Оренбург. И построят 6 км новой дороги – обход Сокуров. Хоть он и небольшой, но позволит вывести транзитный транспорт из села и решить проблему с заторами.

«В связи с пригородной застройкой и увеличением населения на этом участке выросла интенсивность дорожного движения. Это привело к многочисленным пробкам. Для решения проблемы приступили к реконструкции дороги со строительством обхода села Сокуры», – рассказал сегодня журналистам главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков.

Кроме того, при реконструкции будет построено два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки, два разворотных съезда, переезд для сельхозтехники и шесть пешеходных переходов.

По словам Тишкова, работы идут с опережением графика. По условиям госконтракта, срок завершения реконструкции – 2027 год. Но сделать это планируется на год раньше – уже в октябре 2026 года.

Главный инженер «Волго-Вятскуправтодора» Константин Тишков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы обеспечим здесь более безопасное и комфортное дорожное движение», – отметил спикер.

Нижний слой покрытия из асфальта на новой дороге появится до конца года

Участок с 20-го по 43-й километр трассы Казань – Оренбург по сути будет новой дорогой – ее расширят с двух до четырех полос. И сам обход тоже строят четырехполосным.

Начальник участка строительства «Алексеевскдорстроя» Дамир Гусейнов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сейчас на обходе ведутся земляные работы. Они выполнены на 41%. «Земляное полотно возводится с добавлением извести и цемента. Они придают упругость несущему слою земполотна, что повысит долговечность дороги. Последние два-три года эта разработка применяется. Раньше использовали только известь», – подчеркнул начальник участка строительства «Алексеевскдорстроя» Дамир Гусейнов.

Работы идут с опережением графика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, почти на 2 км строящейся дороги уложили нижний слой покрытия из асфальтобетона. «В этом году планируем уложить асфальт на нижний слой покрытия на протяженности около 10 км», – сообщил Тишков.

Он добавил, что здесь применяются более прочные материалы. Они устойчивы к сдвигам, износу и имеют водонепроницаемость. «То есть исключено образование колеи», – уточнил Тишков.

К устройству верхнего слоя покрытия приступят в 2025 году.

Материалы устойчивы к сдвигам, износу и имеют водонепроницаемость Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из путепроводов построят в 2024 году

Самый большой объем работ выполнен на участке, где строится путепровод. Он войдет в состав транспортной развязки на 24-м километре автодороги Казань – Оренбург. Путепровод позволит выехать с основного хода дороги на обход Сокуров.

Всего в работе пять мостовых сооружений – четыре путепровода и мост через Мешу.

Уже в этом году планируется завершить строительство путепровода через суходол на 21-м километре трассы. Чтобы работы не препятствовали движению, на участке построили объездную дорогу. «После завершения работ временную дорогу уберем и обеспечим прямое движение», – отметил Тишков.

Самый большой объем работ выполнен на участке, где строится путепровод Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рабочие также приступили к строительству перехода возле села Большие Кабаны. Возведение остальных объектов начнется к концу этого года.

Подробнее о том, как будет выглядеть трасса Казань – Оренбург после реконструкции и где пройдет обход Сокуров, где будут мосты и путепроводы, читайте в материале «Татар-информа»: Стройку поторопила М12: какой будет дорога-обход Сокуров вблизи Казани и когда ее откроют.