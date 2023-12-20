Стройку поторопила М12: какой будет дорога-обход Сокуров вблизи Казани и когда ее откроют

В Татарстане приступили к реконструкции участка автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры

Фото: предоставлено пресс-службой «Волго-Вятскуправтодора»

«Основные работы развернутся в апреле – мае следующего года»

В Лаишевском районе Татарстана началась реконструкция участка 20 – 43 км автодороги Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры.

На участке уже ведутся земляные работы, переустройство коммуникаций, завозятся материалы, прокладываются временные подъездные дороги.

«Подготовительные работы уже начались. Но основные работы развернутся в апреле – мае следующего года. И в 2025 году постараемся завершить проект. Сейчас готовим строительную площадку, чтобы, когда начнется дорожно-строительный сезон, начать основные работы», – сообщил журналистам начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

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Общая протяженность реконструируемого участка – 24 км, длина самого обхода – 6,29 км. Строительство по сути новой дороги начнется от развязки на аэропорт Казани и закончится после села Державино. Обход проложат между 24-м и 29-м км трассы Казань – Оренбург рядом с границей Сокуров. Дорога будет четырехполосной.

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По проекту будут построены два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда, обустроен переезд через суходол для сельхозтехники и шесть надземных пешеходных переходов.

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«Постарались учесть все пожелания жителей»

Транспортные развязки построят на 24, 27, 29 и 41-м км трассы Казань – Оренбург. Две из них – на 27 и 41 км – обеспечат удобное сообщение с населенными пунктами Кирби и Лаишево, еще две – выход с основного хода дороги на обход села Сокуры.

Два разворотных съезда в разных уровнях появятся около населенных пунктов Тургай и Каипы. Через реки Меша и Каипка построят не только новые мосты, но и реконструируют существующие. «На действующем мосту через Мешу только балки нужно поменять и укрепить его, опоры мы не трогаем. И пристроим к нему еще один мост, как на Свияге», – заметил Мингазов.

Он рассказал, что были разные трассировки обхода Сокуров, но выбрали самый оптимальный вариант – «южный».

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«Были разные суждения о том, как должен пройти маршрут. Но там много магистральных газопроводов, а это дополнительный объем капиталоемких работ. Чтобы уйти от этого, искали оптимальный вариант. При этом постарались учесть все пожелания жителей», – подчеркнул начальник управления.

По его словам, для строительства дороги придется выкупать земельные участки, на это предусмотрено около 900 млн рублей. Под выкуп попадают около 135 участков различного назначения общей площадью 106,8 гектара.

Илдар Мингазов: «Сейчас готовим строительную площадку, чтобы, когда начнется дорожно-строительный сезон, начать основные работы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пока М12 будет набирать обороты, мы подойдем с реконструкцией»

Проект реконструкции разработан АО «Транспроект». Контракт стоимостью более 19,2 млрд рублей на реконструкцию ранее был заключен с ОАО «Алексеевскдорстрой». По нему реализация проекта планировалась в 2025 – 2027 годах. При этом условия контракта позволяют приступить к работам ранее установленных сроков.

Реализация проекта раньше срока началась в том числе из-за большой загрузки трассы Казань – Оренбург. Только на реконструируемом участке интенсивность движения достигает более 20 тыс. автомобилей в сутки. Более того, на 38 км он пересекается со скоростной трассой М12.

Реализация проекта раньше срока началась в том числе из-за большой загрузки трассы Казань – Оренбург Фото: almet-rt.ru

«Летом и зимой на этом участке возникают заторы. К тому же Лаишевский район активно развивается, поэтому дорога там необходима. А когда откроется М12, то поток машин снова загрузит Сокуры. Со скоростной трассы туда будут съезжать все транспортные потоки из Москвы. Но пока М12 будет набирать обороты, мы подойдем с реконструкцией», – заявил он.

Для жителей населенных пунктов Большие Кабаны, Сокуры, Державино, Тургай, Каипы создадут 12 автобусных остановок и сделают пешеходные дорожки к ним. Вдоль населенных пунктов будет установлено около 9 км шумозащитных экранов.

«Наша задача сделать подходы к скоростной трассе – четырехполосными»

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» напомнил, что к «усовершенствованию направления на Оренбург» приступили несколько лет назад. Так, в прошлом году открыли движение по подъездной дороге к аэропорту Казань.

В этом году модернизировали южный въезд в Казань на участке с 10 по 14 км, расширив его до шести полос, рассказал он.

Кроме того, дорожники приступили к капитальному ремонту двух участков – с 43 по 53 км в Лаишевском районе и с 340 по 347 км в Бугульминском и Бавлинском районах. Здесь количество полос движения увеличат до четырех. Работы планируется завершить в 2024 и 2025 годах.

«Участок с 43 по 53 км будет пересекаться с М12, поэтому наша задача сделать подходы к скоростной трассе – четырехполосными», – пояснил Мингазов.

Общая протяженность автодороги Р239 Казань – Оренбург в Татарстане составляет 388,5 км.