С небес на землю: звезду со Спасской башни Казанского Кремля сняли для реставрации

Звезду со Спасской башни Казанского Кремля сняли и доставили на производственную базу. Детали реставрации знакового элемента сегодня обсудили эксперты, мастера кузнечного дела, подрядчики и представители заказчика. Об этом сообщили «Татар-информу» в Комитете РТ по охране культурного наследия.

«Осмотр показал, что лучи звезды, которые изготовлены из латуни, износились, подверглись коррозии и требуют замены. Специалисты пришли к общему мнению, что необходимо изготовить идентичные, по старым образцам детали лучей из нержавеющей стали — материала, который сможет прослужить не один десяток лет. Крепиться они будут, как и прежде, к существующему каркасу, который находится в хорошем состоянии. Металл будет покрыт антикоррозийными материалами и нитридом титана, который вернет звезде золотой блеск», — отметили в ведомстве.

Основа конструкции, с помощью которой звезда крепится на шпиль, окажется усилена. Декоративный алюминиевый колокол предстоит отлить заново, но уже из стали.

Звезда с самой узнаваемой башни Казанского Кремля была снята в рамках общих реставрационных работ, которые сейчас проводятся на объекте.

Пятиконечная звезда на башне появилась в 1963 году. С тех пор она ни разу не реставрировалась.