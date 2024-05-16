С началом речной навигации выросли объемы отгрузок зерна из Татарстана

С началом навигации по рекам Волга и Кама объемы отгрузок зерна с территории Татарстана выросли. По состоянию на 15 мая общая масса уже превысила 73 тыс. тонн, что в 2,8 раза выше прошлогоднего результата за аналогичный период — 26 тыс. тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В этом году осуществлен и прямой экспорт продукции: в объеме 5 тыс. тонн в Иран отгружен кормовой ячмень, 10 теплоходов доставили 45 тыс. тонн ячменя в порт «Кавказ» с дальнейшей перевалкой груза на морские суда, следующие в Саудовскую Аравию, и 6 тыс. тонн пшеницы — для дальнейшей отправки в Египет.

Также зерно и зерновая продукция отгружается в Санкт-Петербург, Астрахань, Волгодонск.

Как рассказала технический директор органа инспекции филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Республике Татарстан Светлана Белова, качество и безопасность зерна соответствовали всем установленным требованиям.