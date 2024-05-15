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В Татарстане появится сухопутный зерновой хаб
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и гендиректор компании «Новый сухопутный зерновой коридор» Юрий Маневич подписали соглашение о создании на территории республики сухопутного зернового хаба. Церемония подписания состоялась на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Соглашение предполагает создание в Татарстане специализированного высокотехнологичного объекта высокоскоростной перевалки зерновых грузов мощностью 8 млн тонн в год», — передает пресс-служба Раиса РТ.
Сухопутный зерновой хаб расположится недалеко от международного логистического комплекса им. Дэн Сяопина в рамках развития логистической модели «Зерно+» и тиражирования технологии сухопутной ж/д перевалки насыпных грузов.
Специализированные контейнеры с зерновыми грузами (зерно, произведенное в Татарстане и регионах ПФО) будут отправлять с нового зернового хаба в экспортном направлении (Китай, Узбекистан, Туркмения, Иран и другие страны), обратно в этих же контейнерах будут поставлять товары народного потребления и компоненты для республиканских предприятий.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.
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