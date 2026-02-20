С начала зимы в Казани очистили от снега почти 5 тыс. кровель

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Более 4 тыс. крыш и кровель очистили от снега в столице Татарстана с начала зимы. Об этом рассказал председатель городского Комитета жилищно-коммунального хозяйства Ильсур Хисматуллин во время пресс-тура в один из дворов Казани.

По его словам, в этом году природа поставила коммунальщиков перед большим вызовом в виде снегопадов, так как большой объем снега не был растянут на всю зиму. Только за две трети февраля в городе выпала двухмесячная норма осадков.

Такой объем снега сказывается на очистке крыш и кровель города. Так, если одной управляющей компании в прошлом году требовалось около 30–40 промышленных альпинистов, то в этом году ежедневно на работу выходят почти в восемь раз больше специалистов – около 250.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за содержанием крыш в республике.