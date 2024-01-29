С начала января с казанских дорог вывезли почти 1 млн тонн снега

С казанских дорог за две недели – с 17 по 28 января – вывезли более 430 тыс. тонн снега. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Снегоплавильные пункты работают в условиях повышенной нагрузки. На них завозится свыше 12 тыс. тонн снега в сутки при штатной производительности в 8 тыс. тонн», – отметил Куляжев.

По его словам, меньше чем за 2 недели с улиц города вывезено 45% от всего объема снега, убранного за эту зиму. Всего же с начала января с дорог столицы Татарстана вывезли 948,7 тыс. тонн снега – это больше, чем за весь зимний период прошлого года.

Ранее стало известно, что только на дороги первой и второй категорий в Казани выпало более 1 млн тонн снега. К 24 января с улиц города было вывезено 236 тыс. тонн снега.