С начала СВО Альметьевский район направил почти 650 тонн гумпомощи военным

С начала специальной военной операции Альметьевский район направил в зону боевых действий 58 гуманитарных миссий. Военнослужащим доставлено 644 тонны помощи на сумму более 680 млн рублей. Об этом на отчетной сессии сообщила глава района Гюзель Хабутдинова.

По ее словам, в поддержке бойцов объединились промышленники, предприниматели, депутаты и тысячи жителей. С начала СВО к работе подключились более 16 тысяч добровольцев. Район оказывает не только гуманитарную, но и техническую поддержку подразделениям.

Отдельно Хабутдинова отметила мужество военнослужащих: 269 альметьевских бойцов награждены высокими государственными наградами. «За каждой наградой стоит подвиг, мужество и беззаветная любовь к Родине», – подчеркнула она.

В районе также ведется системная работа по поддержке семей военнослужащих. Для детей предусмотрены первоочередное зачисление в школы и детские сады, бесплатное питание, возможность посещения кружков дополнительного образования и отдых в лагерях.

Трое альметьевцев – участников республиканской программы Батырлар. Герои Татарстана, созданной по аналогии с федеральным проектом Время Героев, уже успешно интегрировались в мирную жизнь и активно участвуют в решении общественных вопросов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.