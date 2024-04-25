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С начала сезона клещи укусили 341 жителя Татарстана
В Татарстане уже больше трехсот жителей столкнулись с укусами клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«На сегодня зарегистрирован 341 случай присасывания клещей, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году на эту дату было 530 укусов клещами», – отметила санитарный врач.
Любовь Авдонина напомнила, что в прошлом году сезон клещей начался чуть раньше – 25 марта. В текущем году первый укус был зарегистрирован 6 апреля.
Чаще всего укусы регистрируют в Нижнекамском районе и в Казани. Единичные случаи зафиксированы в Бугульминском, Заинском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Лаишевском районах.
Санитарный врач подчеркнула: чтобы не омрачать грядущие праздники, необходимо правильно выбирать место для отдыха, одеваться в закрытую одежду, проводить осмотры кожи, применять репелленты. Важно соблюдать все правила при посещении лесов и других мест отдыха, где возможно встретиться с членистоногими. О правилах подробно рассказывал «Татар-информ».
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