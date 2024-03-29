С начала реализации нацпроектов в Татарстане построено и отремонтировано 650 дорог

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С начала реализации национальных проектов в Татарстане построено и отремонтировано примерно 650 автомобильных дорог регионального и местного значения. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволил синхронизировать и связать между собой все региональные программы строительства и ремонта дорог, рассказала в интервью «Татар-информу» заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева.

«В республике ежегодно строятся и ремонтируются около 700 километров сельских дорог, более 200 километров региональных автодорог», — подчеркнула собеседница агентства.

В частности, только за 2023 год приведены в нормативное состояние (благодаря строительству, ремонту и реконструкции) 189 объектов дорожной сети общей протяженностью 409,3 километра. В том числе обновлены 26 мостов.

Реализованы такие крупные объекты, как развитие Большого казанского кольца, реконструкция автомобильной дороги Казань — Шемордан, дорога от улицы Несмелова до трассы М7 «Волга» через жилой комплекс «Серебряный бор». Помимо прочего, продолжается строительство в столице РТ Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 «Волга», напомнила замминистра.

«Всё это позволило укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности», — добавила Сиразиева.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В феврале, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты. Это «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».

Подробнее о воплощении в жизнь национальных проектов и планах на будущее читайте в интервью Сарии Сиразиевой «Главное в нацпроектах — закрепить и продолжить тенденцию повышения качества жизни».