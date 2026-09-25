С начала октября почти на 10% подорожает проезд в поездах дальнего следования

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С 1 октября текущего, 2026 года билеты на проезд в социально значимых вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9,2%. Соответствующее распоряжение Правительства РФ еще в июле подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

В указанном размере будет проиндексирована стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах, общих вагонах и вагонах с местами для сидения скорых и пассажирских поездов.

Автоматическое повышение не затронет билеты на купе и СВ, так как их стоимость определяется в рамках динамического ценообразования. Она зависит от спроса, сезона, дня недели и количества свободных мест.

За последние годы тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах повышались неоднократно. В 2022-м они были увеличены на 4,3% в январе и 6,5% в октябре, в 2023-м – на 8,1% в январе и 10,75% в декабре, в 2024-м – на 11,6% в декабре, в 2025-м – еще на 11,6%, а в 2026-м – на 11,4% уже в январе.

В свою очередь тарифы на грузоперевозки по железной дороге окажутся проиндексированы с 1 октября на 8,5%.