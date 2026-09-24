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Общество 24 сентября 2026 03:02

Минтранс: Будет введена оплата билетов на поезда дальнего следования через МАКС

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Минтранс: Будет введена оплата билетов на поезда дальнего следования через МАКС
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России прорабатывается введение оплаты билетов на поезда дальнего следования через национальный мессенджер МАКС. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам руководителя профильного ведомства, новая опция будет реализована не раньше следующего, 2027 года. Вместе с тем он напомнил, что билеты на электрички большинства пригородных пассажирских компаний уже можно купить через национальный мессенджер.

В частности, Пригородная пассажирская компания «Содружество», работающая в Татарстане, реализовала эту меру в августе. Чат-бот доступен в мессенджере МАКС.

В сентябре Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность использования сервиса МАКС, Единой биометрической системы и ее региональных сегментов для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте.

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#поезда дальнего следования #мессенджер Max
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