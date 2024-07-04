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С начала недели 13 казанцев обратились в скорую из-за жары
Из-за аномальной жары в Казани пострадали как минимум 13 человек. Именно столько раз медики скорой помощи выезжали на вызовы по этому поводу. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.
«С начала недели поступило 13 обращений на линию скорой медицинской помощи из-за жары», – отметили в пресс-службе горздрава.
Напомним, что министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин назвал основные правила безопасности в период экстремальной жары.
«Жара – это не только время для купания и пикников, но и период, когда нужно быть особенно внимательным к своему здоровью. Высокая температура воздуха представляет серьезную угрозу для организма, может привести к тепловому удару, обезвоживанию, ухудшению состояния людей с хроническими заболеваниями», – отметил он.
Чтобы избежать негативных последствий жары, Минздрав РТ рекомендует:
- пить больше воды. Избегать сладких напитков, они обезвоживают организм;
- носить свободную, светлую одежду из натуральных тканей;
- избегать длительного пребывания на открытом солнце, особенно в период с 11 до 17 часов;
- не заниматься интенсивными физическими нагрузками в жаркое время;
- есть легкую пищу с большим количеством фруктов и овощей;
- следить за самочувствием своих близких, особенно пожилых людей и детей.
При первых признаках теплового удара, головной боли, головокружениях, тошноте, рвоте, повышенной температуре тела, немедленно обращаться за помощью к врачу.
«Помните, что ваше здоровье – в ваших руках! Будьте осторожны, соблюдайте простые правила безопасности, и лето пройдет для вас комфортно и безопасно», – заключил министр.
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