С начала мая в Казани бесплатно стерилизовали 330 домашних собак

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С начала мая в рамках проекта «Казань — город без брошенных животных» в государственных ветеринарных клиниках столицы Татарстана стерилизовали 330 домашних собак. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Провести операцию без предварительного обследования можно здоровым животным старше 6 месяцев и младше 6 лет — владельцам животных нужно записаться по телефону в одну из восьми госветклиник.

Стерилизация помогает как предотвратить появление нежелательного потомства, так и увеличить продолжительность жизни питомца на 3-5 лет, снизить риск развития опухолей, гормональных и других заболеваний.

Питомцам старше 6 лет или имеющим в анамнезе заболевания печени, почек или онкологию, а также собакам некоторых пород операцию проводит лишь после предварительного обследования (стоимость в пределах 1,5 тыс. рублей).

Телефон для справок +7(843)295-08-49). Жители жилмассивов могут по этому же номеру оставить заявку на выезд мобильного пункта стерилизации, который осуществляется при наборе минимум 10 желающих.